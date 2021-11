I Maneskin trionfano agli MTV EMA e conquistano il premio Best Rock: è la prima volta per un gruppo italiano. La band ha vinto su colleghi internazionali di rilievo del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Non hanno vinto invece il premio Best Italian Act, nelle mani di Aka7even ieri sera. Il cantante ha trionfato sugli artisti italiani più apprezzati dell’anno, Caparezza, Madame, Rkomi e Måneskin.

Sul palco degli MTV EMA, però, le soddisfazioni per i Maneskin non sono mancate di certo: erano infatti anche tra i performer della serata musicale dedicata alla migliore musica internazionale. Il gruppo si è esibito sulle note del nuovo singolo, Mammamia, regalando una performance energica che ha lasciato l’Europa intera di stucco.

Poi è arrivato il premio Best Rock e un ringraziamento speciale dal palco della Papp László Budapest Sportarén Arena in Ungheria, che ha accolto l’ultima edizione degli MTV EMA. I Maneskiin hanno ringraziato i fan e tutti coloro che li hanno votati, hanno ringraziato il team di lavoro e anche i detrattori che dicevano che non ce l’avrebbero mai fatta.

“Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura”, le parole del gruppo nel ringraziare per il premio ricevuto, ma anche un riferimento amaro al DDL Zan, fermato al Senato.

“Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante”, dice Damiano, la voce dei Maneskin, in un abito composto da slip di pelle, stivali e reggicalze.