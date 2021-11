Aka7even vince il Best Italian Act agli MTV EMA 2021: è lui il miglior artista italiano tra quelli in nomination. Battuti i Maneskin, che sono però nominati in altre due categorie, “Best Rock” e “Best Group”. Inoltre risultano essere anche tra i performer della serata all’insegna della musica internazionale. TUTTE LE NOMINATION

A Budapest è tutto pronto per la nuova edizione degli MTV EMA, al via in questi momenti dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Verrà trasmessa in diretta anche in Italia sui canali di MTV, sia in TV che in streaming. Conosceremo in diretta, durante lo show, i vincitori di tutte le categorie ma sono già stati annunciati quelli delle categorie regionali.

A vincere per l’Italia è Aka7even che si aggiudica il Best Italian Act. L’artista ha superato i voti totalizzati dagli altri cantanti in gara nella stessa categoria: Caparezza, Madame, Rkomi e Måneskin.

“La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs – commenta Aka 7even – è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria”.

Oggi, ad Amici di Maria De Filippi, Aka7even ha presentato il nuovo singolo, 6PM. Il brano anticipa la pubblicazione del primo libro del cantante, 7 Vite, in uscita il 23 novembre. L’album d’esordio, Aka 7even, ha già raggiunto la certificazione di disco di platino.

Di seguito una foto di Aka7even con il premio degli MTV EMA 2021: