Un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi è atteso per oggi, domenica 14 novembre, alle ore 14.00 su Canale 5. Maria De Filippi presenta nuova sfide e ospiti.

Oggi ad Amici ci sarà il rapper J-Ax, in studio per stilare una classifica delle cover interpretate dai concorrenti del programma, in qualità di superstite della nuova puntata speciale della fase pomeridiana.

Sono previste, poi, diverse sfide, tre in tutto: due di canto ed una di ballo. Le due sfide di canto sono state richieste dalla prof. Anna Pettinelli. Coinvolgono due allievi della scuola titolari e due ragazzi esterni, che aspirano al banco.

I banchi a rischio sono quelli di Ale che sfida l’aspirante allievo Andrea, e di LDA che sfida l’aspirante allievo Niccolò. A giudicare la prima sfida sarà Martina Giannitrapani di BMG mentre la seconda sarà giudicata dal Klaus Bonoldi, direttore artistico di Universal Music Publishing.

Ci sarà poi una sfida di ballo voluta dalla prof. Veronica Peparini. Il banco a rischio stavolta è quello di Guido che sfida l’aspirante allievo Fabrizio. A valutare e giudicare la performance dei due sarà il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, volto noto nel programma. Sarà lui a decidere chi dei due ballerini merita un banco ad Amici.

Non solo J-Ax. un altro ospite è atteso nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 14 novembre. Si tratta di un ex allievo, finalista della scorsa edizione del programma: Aka7even. Sarà in studio per presentare 6PM, il suo nuovo singolo.

La compilation di Amici

Ad Amici arriva la compilation! Venerdì 19 novembre sarà disponibile la compilation della nuova edizione del programma. Amici Soundcheck, questo il titolo del progetto, sarà in vendita in tiratura limitata con 17 brani dei cantanti di Amici 21. Ogni CD sarà autografato. Pre-order attivo su Amazon e nello store di Sony Music.