Sabato 13 novembre debutta la miniserie Possessions su Sky Atlantic e in streaming su Now, una produzione franco-israeliana in sei episodi in onda alle 21.15 in prima visione per l’Italia.

Possessions, diretta dal regista di Versailles Thomas Vincent, è la storia di una donna francese accusata di essere la responsabile della morte del marito, rimasto vittima di un misterioso omicidio: quando la giovane sposa viene sorpresa ricoperta di sangue, diventa da subito la principale sospettata del delitto. Incontrerà sulla sua strada un funzionario del consolato francese, affascinato da lei e convinto della sua innocenza: l’uomo l’aiuterà a difendersi, ma la ricerca della verità avrà dei risvolti inquietanti e perfino paranormali.

Protagonista di Possessions è l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, già nel cast di Chiami il mio Agente!, qui affiancata da Reda Kateb (The Specials – Fuori dal comune) e Ariane Ascaride (Marius et Jeannette, Una volta nella vita). Tereszkiewicz interpreta Natalie, una giovane francese trasferitasi in Israele: quando viene accusata di aver ucciso il marito la notte stessa del loro matrimonio, inizia per lei un incubo giudiziario. In sua difesa arriva Karim (Reda Kateb), funzionario del consolato francese, che vede in Natalie un enigma da risolvere: una donna innocente e vulnerabile o un’abile manipolatrice? Il suo passato potrebbe nascondere qualcosa di utile a decifrare la sua personalità. Ma mentre la polizia indaga sul caso, l’omicidio si trasforma in un incubo demoniaco per un’intera comunità, in cui ognuno ha un segreto da nascondere.



























Possessions è in onda da sabato 13 novembre coi primi due episodi alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.