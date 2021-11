La prima puntata di Un Professore ha fatto venire la voglia di tornare sui banchi di scuola? Con un docente di filosofia come Alessandro Gassmann – socievole, anticonformista e affascinante – perfino la matematica può essere piacevole.

Gli ascolti hanno premiato Rai1: grazie a 5.090.000 spettatori pari al 25.3% di share, la fiction ha saputo intrattenere il pubblico di tutte le fasce di età (soprattutto donne e giovani), la prima puntata di Un Professore viene subito promossa. Gassmann è Dante, docente che invoglia i suoi alunni, non solo a studiare la lezione del giorno, ma anche a ragionare con la loro testa. Al tempo stesso, gli spettatori hanno gradito l’evoluzione del rapporto tra Simone (il figlio di Dante, con cui ha un legame conflittuale) e Manuel (figlio ribelle di Anita, una donna dal passato di Dante che sarà cruciale nella sua vita). I due ragazzi sono passati dall’essere nemici di scuola, a diventare complici, forse anche amici. Un rapporto che molti sperano possa diventare qualcos’altro: Simone, infatti, capisce che potrebbe essersi innamorato proprio di lui.

Altro nodo della trama è la presenza di Claudia Pandolfi nei panni di Anita, una donna e madre single che manda avanti la famiglia come nel più classico racconto televisivo. Spazio anche agli altri personaggi, gli alunni di Dante, tra cui: c’è Luna, fidanzata di Manuel, che sua madre considera un fallimento; c’è poi Laura, ragazza di Simone, piantata da lui si inventa di essere incinta per farlo sentire in colpa.

Dagli intrecci narrativi si percepisce come la storia si presenti piuttosto debole. La trama essenziale è il legame padre/figlio: riuscirà Dante a ricucire il rapporto con Simone? La risposta è probabilmente affermativa. Altra falla riguarda il metodo di insegnamento presentato: quando mai un professore lascia l’aula con i suoi studenti per insegnare all’aria aperta i valori della filosofia applicati alla vita? Una scena piuttosto inverosimile, poiché quantomeno qualcuno avrebbe notato l’assenza del gruppo classe(soprattutto perché l’aula rimane aperta) – e ciò avviene solo dopo.

Ci sarebbe molto da affrontare in una fiction ambientata tra i banchi di scuola, ma la storia non è abbastanza coraggiosa e si limita solo a scalfire la superficie, senza approfondire le falle nel sistema che ancora persistono. Eppure basta fare i compiti a casa: la prima puntata di Un Professore ha portato a casa risultati importanti. Poco importa se piace oppure no al pubblico adulto.