Esce Fottuta Canzone di Gazzelle, il nuovo singolo che anticipa il repack dell’album OK, in uscita prossimamente. Il brano è stato presentato in occasione del terzo Live Show di X Factor Italia, in anteprima sui canali Sky e da oggi è disponibile in radio e negli store digitali.

OK è il titolo dell’ultimo disco di Gazzelle rilasciato a febbraio 2021 e certificato disco di platino (da Fimi/GfK Italia) che ha conquistato pubblico e critica dal primo istante, entrando direttamente al primo posto delle Classifiche Fimi Top Album e Top Vinili.

I brani di OK sono stati presentati nel tour estivo sold out di Gazzelle e li ritroveremo in scaletta nel tour invernale al via nel 2022. Già noti i primi appuntamenti che porteranno l’artista ad esibirsi nei palasport dal 15 gennaio al 4 febbraio. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili in prevendita su TicketOne e VivaTicket, sia online che nei punti vendita fisici.

In attesa del ritorno sul palco, Gazzelle pubblica oggi Fottuta Canzone che fa seguito al successo estivo TutteCose con Mara Sattei.

Testo Fottuta Canzone di Gazzelle

Non mi scordo come è brutto il mondo

Quanto è sputtanato ‘sto tramonto

Che sto bene solo quando dormo

Vita vera, sveglia a mezzogiorno

Io e te nudi senza nulla intorno

Gambe spalancate nel soggiorno

Fine marzo, mi butto di sotto

Strappo il cielo e ce n’è un altro sotto



Taffe-taffe-tafferugli

Sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo, sì, è romantico

Come (Come) questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce (Voce)

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

Non mi scordo mica l’anno scorso

Quanto stavo male, tutto storto

Cielo nero fisso tutto il giorno

Mal di testa, panico, panico, panico

Ho paura di star bene

Faccio finta che non me ne

Frega niente, invece, invece, invece sì



Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come (Come) questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce (Voce)

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

E tu stai come me e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia

Gazzelle in tour nel 2022

15 gennaio 2022, Casalecchio di Reno – Unipol Arena

18 gennaio 2022, Firenze – Mandela Forum

21 gennaio 2022, Roma – Palazzo dello Sport

27 gennaio 2022, Napoli – PalaPartenope

29 gennaio 2022, Bari – PalaFlorio

2 febbraio 2022, Torino – Pala Alpitour

4 febbraio 2022, Assago (MI) – Mediolanum Forum