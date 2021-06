Gazzelle e Mara Sattei in Tuttecose, il nuovo singolo disponibile in radio e negli store digitali da oggi, venerdì 4 giugno.

Il nuovo brano è stato annunciato a sorpresa nelle scorse ore e debutta in rotazione radiofonica oggi unendo due artisti molto amati. Uno dei più importanti cantautori del pop contemporaneo incontra una delle artiste più ascoltate del nuovo panorama musicale italiano: il risultato è Tuttecose, un brano che ha già il sapore di una hit da cantare in estate.

Gazzelle e Mara Sattei in Tuttecose, l’unione della vena romantica cantautorale di Gazzelle e la voce intensa di Mara Sattei, arriva dopo l’ultimo album di Gazzelle, OK, pubblicato nel 2021, che ha conquistato pubblico e critica dal primo istante, entrando direttamente al primo posto delle Classifiche Fimi Top Album e Top Vinili.

Mara Sattei è una delle donne più interessanti del nuovo panorama pop italiano. Ha da poco rilasciato il suo primo singolo ufficiale Scusa (prod. tha Supreme), che è stato anticipato da tre tracce (oggi contano oltre 30 milioni di stream): Nuova Registrazione 326, Nuova Registrazione 402 e Nuova Registrazione 527.

Tuttecose – testo

Okay, amici come prima, la festa è già finita

Se non ti riconosci più non te la prendere con la mia vita

Con la tua vita

Che sembra un film dentro un film

Dentro un film, dentro una foto sbiadita

Un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone

Che non l’hai nemmeno mai sentita

Ma tu non sei cattiva, no no

Sei buona come il tuo sapore tra le dita

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cosе

Portale via con te

E conto a milioni le fasi chе ho

Poi ho compreso e dico chissà se ho ragione o no

Io non lo guardo mai il mondo tuo da un oblò

Non ci ascolto, sì, in conchiglie il mare che ho dentro

Lascio andare, tutto appare, faccio strade in lacrime

Chiudo a chiave, poi scompare tra le cose che ho con te

Dico chissà se mi mandi, sono intorno due orbite

Entro in fissa in strani giorni, come in fondo fai con me

Sul ciglio delle porte tue serrate col lucchetto

E dico amarti sottosopra forse riesce meglio

Tipo come chissà se mi ascolti

Come quando chiudi gli occhi, come le cose che ho in testa, ehi

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cose

Portale via con te

E forse andranno via tutte ste cose come onde

Sopra la sabbia il sole scende e io sto peggio

Ma non t’ho visto e non t’ho detto mai

Che bello starsene seduti, sai

Noi due una scia d’aereo e tutti muti

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ‘ste cose

Portale via con te

E stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ‘ste cose

Portale via con te

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te