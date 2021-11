Appuntamento importante per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Questa sera, venerdì12 novembre, l’attesa è tutta rivolta per Italia-Svizzera, settima sfida valida per il Girone C e che si terrà presso lo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Scopriamo insieme dove vedere la partita in diretta TV e streaming e quali saranno le probabili scelte dei tecnici Roberto Mancini e Murat Yakin.

Ad oggi, la classifica del raggruppamento vede gli azzurri e gli elvetici in vetta a quota 14 punti e con un margine di distacco sostanziale sulla Bulgaria terza con 8 punti, seguono poi Irlanda del Nord con 5 e Lituania fanalino di coda a quota 3 punti. Per quanto riguarda il match di andata, che si è disputato a Basilea lo scorso 5 settembre, vide Svizzera e Italia tornare a casa con un pareggio a reti inviolate. Quest’estate, invece, in occasione di Euro 2020, il match del 16 giugno tra le due compagini terminò 3-0 per la Nazionale italiana (grazie alla doppietta di Locatelli e ad una rete di Immobile).

Dunque, questa sera alle ore 20.45 la partita Italia-Svizzera, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, sarà trasmessa in chiaro e in diretta dalla Rai, precisamente su Rai 1 (canale 501 per la visione in HD). Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, ossia il servizio offerto dalla Rai. Per usufruire del servizio, basterà collegarsi al sito di RaiPlay o scaricare l’app su smartphone o tablet. Il CT Mancini dovrà fare a meno di Verratti, Chiellini, Zaniolo e Immobile, infortunati, ma potrà contare sul rientro di Barella e Bonucci.

Di seguito ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Belotti, Chiesa

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Widmer; Shaqiri, Sow; Okafor