Tra poche ore si esaurirà la possibilità di pagare il primo mese di Disney+ appena 1,99 euro (in luogo dei 8,99 euro invece richiesti da listino originale), di cui vi avevamo già parlato giorni fa in questo articolo. Oggi 12 novembre, come molti di voi sicuramente sapranno, è il Disney+ Day, ed ecco spiegato lo sconto di oltre il 75% del primo mese per i nuovi abbonati. Se doveste decidere di aderire alla promozione avrete accesso al catalogo completo della piattaforma di streaming, incluse le ultime novità, come nel caso di Jungle Cruise, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli o Dopesick.

Vi ricordiamo, inoltre, che Disney+ offre i contenuti Disney, Star Wars, Marvel e Star, inclusa il final season di The Walking Dead e la nuova serie Hawkeye, ispirata ad Avenger Clint Barton (arriverà il prossimo 24 novembre). L’offerta del primo mese a 1,99 euro potrà essere disattivata in qualsiasi momento, e quindi anche prima della scadenza della mensilità (in questo caso, non dovrete sborsare nient’altro al di fuori della spesa di 1,99 euro).

Chi vorrà continuare a fruire di Disney+ potrà vedere il proprio abbonamento proseguire in automatico al prezzo di 8,99 euro al mese (optando, in alternativa, per l’abbonamento annuale, dal costo di 89,99 euro invece di 107,88 euro). Era un po’ di tempo che pensavate di volervi abbonare a Disney+ senza mai trovare quella spinta necessaria? Adesso sappiate che avete ancora qualche ora per approfittare della promozione, relativa al Disney+ Day, che vi permetterà di pagare il primo mese a soli 1,99 euro (invece di 8,99 euro), cosa che vi consentirà anche di darvi un’idea più precisa del catalogo (nel caso in cui aveste qualche dubbio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.