Ormai Disney+ gode di una fama internazionale, cosa che gli consente anche di proporre iniziative commerciale niente male, come quella di cui stiamo per parlarvi. In occasione del Disney+ Day, c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al prezzo di 1,99 euro per il primo mese (in genere la spesa è pari a 8,99 euro). L’offerta è valida fino al 14 novembre, quindi conviene approfittarne subito (a patto siate utenti maggiorenni che non hanno ancora un abbonamento valido alla piattaforma di streaming). Le condizioni, come potete vedere, non sono affatto stringenti: non vediamo proprio cosa state aspettando per aderire all’iniziativa promozionale di cui sopra.

Al termine del periodo promozionale del primo mese, l’offerta si rinnoverà in automatico (salvo disdetta) al prezzo di listino. La promozione del primo mese a 1,99 euro celebra i due anni di vita della piattaforma, insieme all’uscita di tanti nuovi titoli, come nel caso di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Il catalogo è pieno di contenuti interessanti, c’è solo l’imbarazzo della scelta, che è un problema solo vostro. Disney+ è tra le piattaforme di streaming più amate in assoluto, non ci stupiamo affatto della popolarità che è riuscita a guadagnarsi in appena due anni di vita (basti pensare ai classici intramontabili che ci hanno tenutio compagnia da bambini, fino ai contenuti più recenti, che molti di voi non vorranno perdersi per niente al mondo).

In effetti non capita troppo spesso di poter ottenere il primo mese di Disney+ ad un prezzo così scontato (1,99 euro a fronte degli 8,99 euro invece richiesti da listino): se stavate già pensando di sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma di streaming l’occasione potrebbe essere quella giusta. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.