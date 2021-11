Per la gioia dei fan finalmente vengono a galla le prime novità sul film di Luther. Dopo mesi e mesi di rumors e imprecisati dettagli ecco che a far luce sul progetto legato alla storica serie tv cult è proprio il suo protagonista, Idris Elba. Pubblicando una foto di una lavagna per il film e una presa in giro di lui in costume sul set, l’attore ha annunciato che la lavorazione del film di Luther è iniziata. Il tutto è stato accompagnato da una didascalia che recita: “Oi…sono tornato!”.

I fan sono subito impazziti per lui perché è bastato un lembo della sua giacca e la sua cravatta rossa per mandare tutti in tilt. Chi aspetta da tempo l’annunciato film dedicato a Luther ha finalmente ottenuto quello che voleva.

In precedenza era stato riferito che Idris Elba sarebbe stato affiancato nel film di Luther da Andy Serkis e Cynthia Erivo definito poi una “doppia minaccia” per il personaggio principale di Luther. In particolare, Erivo è stato descritto come un collega detective che sarebbe diventato “la nemesi di Luther” mentre Serkis come “il cattivo criminale della storia”, segnando un ritorno al male per l’attore che ha interpretato il cattivo Ulysses Klaw in Avengers: Age of Ultron e Black Panther.

La serie sarà prodotta da BBC e Netflix mentre la sceneggiatura del film è scritta dal creatore dello show Neil Cross e diretta da Jaime Payne che, in precedenza, ha diretto la quinta serie dello show. Quello che ci attende è un più accigliato Luther, ancora più violenza e più azione in pieno stile film anni ’90 o almeno era così agli albori di questo progetto.

Il resto lo scopriremo strada facendo perché a questo tweet di Idris Elba, ne siamo sicuri, ne seguiranno altri, per la gioia dei fan che possono finalmente iniziare il loro conto alla rovescia.