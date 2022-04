Idris Elba sbarca su AppleTv+: a quasi tre anni dalla fine di Luther e a pochi mesi dall’uscita del film omonimo, è arrivato il momento di un’altra serie tv per uno degli attori inglesi considerati tra i più affascinanti del mondo. Lo streamer di Apple ha ordinato Hijack, un thriller in sette parti la cui trama si dipana in tempo reale: il candidato all’Emmy Award Elba sarà sia protagonista che produttore esecutivo del progetto. Si tratta del primo format nato dall’accordo tra Apple TV+ e la sua società di produzione Green Door Pictures.

Idris Elba interpreterà Sam Nelson, un abile negoziatore nel mondo degli affari chiamato a farsi avanti e usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare la vita dei passeggeri di un volo dirottato. Hijack racconta infatti le sette ore di terrore dei viaggiatori a bordo del velivolo originariamente diretto a Londra. Mentre le autorità sul campo si daranno da fare per avere risposte, la strategia ad alto rischio di Nelson potrebbe rivelarsi la sua rovina.

Idris Elba produce la serie insieme agli altri produttori esecutivi Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Kris Thykier: Hijack è scritto da George Kay (già autore di Lupin e Criminal) e diretto da Jim Field Smith (Criminal , The Wrong Mans), entrambi coinvolti anche nella produzione. La serie sarà realizzata da 60Forty Films e Idiotlamp Productions in associazione con Green Door Pictures.

Per Idris Elba è la prima serie da protagonista dopo il film sequel di Luther, che arriverà nei prossimi mesi a conclusione della saga: lo scorso anno l’attore è tornato nei panni di John Luther, ruolo che ha rivestito tra il 2010 e il 2019 per cinque stagioni della serie, rivestendo il suo storico ruolo per la pellicola che è attualmente in post-produzione. Tra i suoi crediti in tv figurano anche The Wire, In the Long Run, Turn Up Charlie, The Big C e The Office.

