Idris Elba ha fornito un importante aggiornamento sul film di Luther, confermando che non solo il progetto è vivo e vegeto ma sta anche per entrare in produzione: l’attore ha dichiarato che le riprese inizieranno quest’anno, dunque è lecito ipotizzare una sua uscita nel 2022.

Durante un’apparizione via Zoom a The All-New Capital Weekender, l’attore ha rivelato che presto inizierà a girare il film di Luther, sequel della fortunata serie poliziesca della BBC, in onda in Italia su FoxCrime e Rai2 prima di entrare nel catalogo Netflix. Quando gli è stato chiesto che programmi avesse per questo 2021, l’attore ha risposto che continuerà a fare musica, ma ha anche aggiunto: “Per le persone che amano i miei film ed altre cose, ascoltate, farò Luther: Il Film“.

La conferma del film di Luther, di cui si vociferava già dalla scorsa estate, arriva dopo quasi due anni dalla fine dell’omonima ed acclamata serie tv: “Sono super eccitato e spero che lo siano un po’ anche i fan per questo. È passato molto tempo per farne un film, quindi sono entusiasta di questo progetto“.

Elba, che per quel ruolo ha vinto un Golden Globe, torna dunque per il film di Luther nei panni del tormentato ispettore della omicidi di Londra John Luther, per un film che farà da sequel al finale della quinta ed ultima stagione che in Italia ha debuttato su Netflix, cove è attualmente disponibile l’intera serie. Nel 2011 è uscito anche un libro dedicato al crime della BBC: Neil Cross ha pubblicato il romanzo prequel Luther: The Calling (edito in Italia da Rizzoli), che racconta gli eventi che precedono la prima stagione.

Lo scorso anno Elba dichiarò a DigitalSpy che avrebbe investito volentieri in un progetto cinematografico, perché un film di Luther a differenza della serie avrebbe molta più libertà creativa: “Con un film, l’unico limite è il cielo. Ovviamente, puoi essere un po’ più audace nelle trame, forse internazionale, un po’ più su ampia scala. Ma John Luther sarà sempre John Luther “.

Non è ancora chiaro se il film di Luther che sta per entrare in produzione uscirà nelle sale o sarà distribuito da uno streamer.