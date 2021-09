Il film di Luther su Netflix è ufficiale: lo annuncia il protagonista dell’acclamata serie BBC, Idris Elba, e la conferma arriva anche dalla piattaforma di streaming. La storia continuerà a raccontare le vicende del tormentato ispettore capo John Luther coinvolto in nuovi casi.

La scrittura del progetto è affidata al creatore dello show originale, Neil Cross, mentre Jamie Payne – che ha diretto alcuni episodi – che dovrebbe supervisionare i lavori.

Il servizio di streaming, che sta realizzando il film con la BBC, afferma che è “un’epica continuazione della saga di Luther reinventata per il film”. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Cynthia Erivo avrebbe firmato per interpretare un detective rivale nel nuovo film, mentre l’attore del Signore degli Anelli, Andy Serkis interpreterà l’antagonista principale.

Elba ha vinto un Golden Globe e un premio della Royal Television Society per il suo ruolo di Luther, mentre lo show che ha ricevuto elogi sia dalla critica che dai fan.

Come se la caverà il protagonista in questa nuova sfida? Nel finale della quinta stagione, Luther era stato arrestato, mentre la serial killer Alice Morgan era stata data per morta. Le premesse per il film ci sono, e potrebbe essere un interessante punto di partenza, come aveva raccontato lo stesso Idris Elba in un’intervista con Entertainment Weekly:

Secondo me John deve prendere una decisione mentre è in prigione. È abbastanza chiaro che sarebbe molto difficile per lui rimanere un poliziotto d’ora in poi Credo che sia una premessa grandiosa per un film. Le ultime stagioni sono state pensate come dei mini-film, mentre una pellicola ci consente di avere più momenti drammatici, anche se più compressi. È una parte grande a allo stesso tempo piccola di Luther.

La quinta stagione di Luther, trasmessa dal 2010, è andata in onda nel 2019 con quattro episodi e ha visto il ritorno dell’assistente omicida del personaggio principale, Alice Morgan (interpretata da Ruth Wilson), dopo aver ipotizzato che fosse morta alla fine della stagione precedente. C’è ancora incertezza sulla presenza dell’attrice nel film di Luther.