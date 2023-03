Dopo venti episodi, in onda tra il 2010 e il 2019 su BBC, Idris Elba torna protagonista in Luther Verso L’inferno, film sequel della celebre serie tv britannica. Stavolta il detective, che ormai non lo è più, si trova alle prese con un nuovo caso. Molto pericoloso. Ma per portarlo a termine dovrà prima uscire da dietro le sbarre.

In Luther: Verso l’inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (interpretato da Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Nel film di Luther recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk. Un film sequel che giunge dopo quattro anni dalla fine della serie tv. Annunciato, e finalmente disponibile dal 10 marzo sulla piattaforma di streaming Netflix, Luther Verso L’Inferno è una storia adrenalinica ricca di azione che restituisce l’iconico personaggio col cappotto di lana, John Luther, alle prese con una nuova consapevolezza di sé: non è più un detective. Forse è un eroe, chissà. Una cosa è certa: per portare a termine il suo compito dovrà andare contro le regole.

A proposito del suo personaggio, Idris Elba lo aveva descritto così: “Sapete quando guardate il notiziario e vedete che qualcuno ha ucciso i suoi figli? e il tuo istinto è “se ce l’avessi sotto le mani!”, ecco questo è quanto succede a Luther ma lui è un poliziotto, un uomo di legge e, quando ha tra le mani questi uomini, non sempre segue la procedura. Lui diventa vendicativo quanto un criminale.”

Di seguito il trailer in italiano:

