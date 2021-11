Diana del Bufalo in Lol 2? Sono bastati questi piccoli rumors sul cast della nuova edizione del programma Amazon per mandare in tilt il pubblico sui social e tutto perché scorrendo l’ipotetica lista compare anche il nome dell’ex pupilla di Amici e Maria de Filippi ma anche attrice apprezzata di fiction soprattutto in casa Rai. Ma se molti la ammirano e la seguono, molti altri, invece, non sopportano la sua presenza nel cast di Lol 2.

In queste ore i meme dedicati a Diana del Bufalo in Lol 2 si sprecano. Faccine sconvolte, paragoni con un’altra possibile concorrente, Virginia Raffaele, e battute poco carine, affollano i social tanto da far finire il titolo del programma in tendenza, ma perché una come Diana del Bufalo non potrebbe prendere parte a questo tipo di programma?

Nella prima edizione non tutti i protagonisti hanno brillato in simpatia e bravura e siamo sicuri che anche in questa seconda edizione ci saranno i personaggi pronti a mettersi in mostra e altri meno, da quale parte starà Diana del Bufalo? In molti sono già convinti che la sua voce stridula e la sua non simpatia non saranno utili a Lol 2 e non saranno necessari per il pubblico ma quello che è certo è che sarà un osso duro da eliminare. Chi la conosce e l’ha seguita sa bene che Diana del Bufalo è molto intelligente e scaltra e forse questo potrebbe aiutarla a rimanere a galla con buona pace dei suoi detrattori che stanno affollando i social.

Al momento nel cast di Lol 2 sembra che ci saranno Virginia Raffaele, il Mago Forrest, Claudio Bisio o Maccio Capatonda ma anche l’influencer Tess Masazza, Mara Maionchi nei panni di concorrente, Corrado Guzzanti, e, infine, Pozzolis e addirittura Luciana Littizzetto. Presto arriveranno le conferme ufficiali.