Nelle ultime ore è stato annunciato un concerto di Justin Bieber nel Metaverso, con tanto di data e orario. Solo una settimana fa il cantautore canadese ha partecipato al Sunday Service di Kanye West insieme a Marilyn Manson, ma le sorprese ai fan non sono finite.

Justin Bieber nel Metaverso

Con il cambio del nome aziendale del colosso di Mark Zuckerberg in Meta abbiamo tutti rispolverato il concetto di “metaverso”, un mondo virtuale in cui è possibile svolgere regolarmente attività quotidiane con la sola differenza che tutto avviene in termini virtuali e in maniera interattiva. Justin Bieber ha dunque scelto di sfruttare quest’onda e invitare i fan a un evento tutto virtuale.

L’evento sarà ospitato presso la piattaforma live.wavexr.com e si terrà il 18 novembre 2021. Una nota stampa annuncia che il concerto di Justin Bieber nel Metaverso sarà “un’esperienza immersiva” che consentirà ai fan di assistere a giochi, performance musicali dal vivo. Il cantautore canadese si esibirà con le sue canzoni per anticipare il Justice World Tour che partirà nel 2022.

Come partecipare

L’evento è totalmente gratuito e per poter partecipare è necessario registrarsi presso l’indirizzo fornito dall’artista nella bio del suo profilo Instagram. Per i fan italiani il concerto di Justin Bieber nel Metaverso sarà in diretta alle 3 del mattino del 18 novembre 2021, ma sarà disponibile anche un redbroacasting alle 20 del giorno 21 novembre 2021.

Di seguito le dichiarazioni di Justin Bieber:

“Sono entusiasta di utilizzare questa tecnologia per riunire le persone e connettermi con i fan di tutto il mondo. Non vedo l’ora che tutti possano godere di questa performance interattiva”.

Con il concerto di Justin Bieber nel Metaverso la realtà virtuale si affaccia all’utenza dello spettacolo, essendo già terreno fertile per brand, aziende, politici in alcuni casi e soprattutto influencer.

A proposito di eventi in remoto, Bieber ha tenuto un concerto di Capodanno il 31 dicembre 2020, quando la pandemia impediva l’organizzazione di eventi dal vivo mettendo a dura prova gli operatori della musica e gli stessi artisti. Altri dettagli sull’evento di Justin Bieber nel Metaverso verranno sicuramente forniti nei giorni a venire.