Marilyn Manson prega con Kanye West e Justin Bieber. Basterebbe questa semplice frase per far sbizzarrire i mematori seriali, visto che i tre personaggi sembrano accostati in maniera forzata. No, non soltanto perché parliamo di una star del shock rock, di un rapper e di una popstar da copertina.

Facciamo un passo indietro: era il 2017 quando Justin Bieber iniziò a indossare una maglietta raffigurante Marilyn Manson ai suoi concerti, cosa che irritò non poco il Reverendo. Un giorno i due artisti si incontrarono, e Bieber disse a Brian Warner: “Visto? Ti ho reso di nuovo famoso”. Manson non gradì e passò all’attacco: “Vola basso, mi arrivi al ca**o. Stai tranquillo, okay?”. Certamente non si può parlare di amicizia tra i due.

Eppure solamente ieri 31 ottobre, durante il consueto appuntamento con il Sunday Service di Kanye West, Manson e la popstar sono comparsi nello stesso momento insieme al rapper, di fronte allo stesso microfono. Il Sunday Service è un evento che Kanye West tiene pubblicamente per celebrare Dio a colpi di musica. Non è la prima volta in cui il Reverendo e il rapper si mostrano insieme: verso la fine dell’estate Marilyn Manson ha partecipato al listening party del nuovo album Donda di West, nel quale ha partecipato alla traccia Jail 2.

A formare un inedito trio, ieri, c’era anche Justin Bieber che ha cantato No Child Left, Hurricane, Moon e Come To Life. All’evento era presente anche Roddy Rich che si è esibito in Pure Soul. Marilyn Manson si è uniformato ai partecipanti indossando un completo bianco, contrariamente all’outfit total black che è solito indossare. Una volta comparse in rete le foto in cui Marilyn Manson prega con Kanye West e Justin Bieber è scattata l’ironia dei social, con utenti che si chiedono: “Ah, ma non è Lercio?”.