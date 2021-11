Spiegate le vele: Netflix presenta il cast della serie tv di One Piece, adattamento live-action del popolare manga piratesco. La piattaforma di streaming ha annunciato i nomi dei cinque attori che daranno vita ai popolari protagonisti: Iñaki Godoy (Che fine ha fatto Sara?) avrà il ruolo di Monkey D. Rufy; Mackenyu (Pacific Rim: Uprising) nei panni di Roronoa Zoro; Emily Rudd (Fear Street) sarà Nami; Jacob Romero Gibson (All Rise) sarà Usopp; e Taz Skylar come Sanji.

“Siamo così entusiasti di salpare con questo cast straordinario e talentuoso!” hanno dichiarato in una nota i produttori esecutivi Steven Maeda e Matt Owens. “Trovare le persone giuste per sfoggiare gli sguardi, le emozioni e le azioni degli iconici cappelli di paglia è stato un processo lungo e impegnativo (e divertente!). Proprio come la ricerca dello stesso One Piece. Ma finalmente abbiamo trovato i panni perfetti! Hanno già iniziato a lavorare molto duramente per dare vita a questi personaggi. Imparererete a conoscerli e ad amarli tanto quanto le loro controparti manga. Tutti noi non vediamo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo creato! Avanti con l’avventura!”

Aggiunge l’autore del manga Eiichrio Oda: “Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all’enorme progetto che è l’adattamento del manga con la serie tv di One Piece. Quanti anni sono passati da quando è stato annunciato, giusto? Lo so, lo so! Ma ti assicuriamo che abbiamo fatto progressi costanti da sempre! Non è facile quando lavori con persone di culture diverse! Ma è proprio questo processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, possiamo annunciare il cast principale. Piuttosto, dobbiamo sbrigarci ad annunciarlo, altrimenti verrà trapelato. Esilarante. La loro faccia, la loro aura, il modo in cui si comportano, la loro voce, le loro abilità recitative, la loro altezza, l’equilibrio tra la Ciurma di Cappello di Paglia… Abbiamo deciso di puntare a questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo. Questi saranno i nostri Pirati. Ci vorrà un po’ più di tempo per portare a termine questo spettacolo, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire qualcosa che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo. Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro.”

Una coproduzione tra Netflix e Tomorrow Studios, la prima stagione di 10 episodi della serie tv di One Piece è prodotta dallo showrunner/sceneggiatore Steven Maeda, dallo scrittore Matt Owens, da Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios e dall’autore originale Eiichiro Oda.

Non tutti hanno reagito in maniera entusiasta al progetto. I fan del manga originale hanno criticato la scelta di un cast multietnico, ma anche la decisione di realizzare una serie live action quando l’opera originale non è ancora conclusa. “Non sappiamo neanche cos’è il One Piece del titolo, perché fare una serie tv?”, ha scritto un utente sui social.