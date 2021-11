Il Volo su Rai1 stasera dall’Arena di Verona con il concerto in tributo al Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Il trio pop-lirico omaggia Morricone, dopo il rilascio del disco Il Volo Sings Morricone, disponibile dal 5 novembre.

Il concerto che vedremo stasera su Rai1 è in realtà una replica. Si è tenuto lo scorso 5 giugno ed è stato trasmesso in diretta sul primo canale Rai. Per festeggiare l’uscita dell’intero album de Il Volo dedicato al Maestro Morricone, la TV di Stato trasmette in replica l’evento. Con il 25,8% di share e conquistando 4.702.000 telespettatori aveva vinto la prima serata.

L’orchestra è stata diretta dal Maestro Marcello Rota e tanti sono stati gli ospiti sul palco de Il Volo: Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini, Raphael Gualazzi, Nina Zilli e Andrea Griminelli.

Il Volo ha avuto il piacere di aprire la stagione 2021 dell’Arena di Verona con Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, il primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La scaletta ha ripercorso musiche leggendarie in un’atmosfera magica come la cornice dell’anfiteatro scaligero. In scaletta anche i migliori successi del trio, in duetto con gli ospiti d’eccezione.

Da marzo 2022 Il Volo tornerà in tour con oltre 100 concerti in tutto il mondo e il prossimo anno è atteso anche in Italia per il recupero delle date inizialmente in programma per il 2020. LE DATE DEL TOUR ITALIANO DE IL VOLO.

La scaletta