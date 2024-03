Il Volo annuncia il nuovo album: il trio pop lirico pubblicherà un nuovo disco nelle prossime settimane. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Capolavoro, per Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto è il momento di pensare all’album.

Sarà il primo completamente di inediti per loro e arriva prima della tournée mondiale che li vedrà calcare nuovamente i palchi più prestigiosi del globo, per poi fare ritorno in Italia.

Si intitola Ad Astra e sarà disponibile dal 29 marzo sulle piattaforme digitali e in versione fisica in 5 diversi formati, già disponibili in preorder: cd, cd autografato (esclusiva Amazon), LP colorato, LP colorato autografato (esclusiva Amazon), LP nero.

Sarà un viaggio sonoro composto da 11 tracce dal sapore internazionale, a coronamento dei 15 anni di carriera del trio.

I brani di AD ASTRA non mancheranno nella scaletta di TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO, le quattro speciali serate all’Arena di Verona – prodotte da Friends & Partners – con tantissimi ospiti sul palco (9, 11, 12, 13 maggio), che saranno il preludio di 16 appuntamenti estivi nelle più suggestive venue d’Italia, e nei numerosi e spettacolari show che il trio farà in occasione del World Tour, in partenza a fine aprile dal Giappone.