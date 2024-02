Abbiamo incontrato Il Volo a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2024. Interviste varie in hotel, poi l’appuntamento in diretta al truck di RTL, sotto la pioggia battente che da ieri non lascia un angolo asciutto a Sanremo. La tappa successiva è a Casa Sanremo per la presentazione di Gormiti – The New Era.

Nella settimana festivaliera, si sa, i ritmi sono quanto mai serrati e le giornate piuttosto lunghe. Giorni particolarmente impegnativi che per Il Volo sono solo l’inizio di un periodo altrettanto intenso, che li porterà al rilascio del nuovo album – il primo di inediti – e ad intraprendere un (altro) tour mondiale.

Quello del 2024 è un Festival particolarmente importante per Piero, Gianluca e Ignazio, che segna l’avvio di un nuovo capitolo del loro percorso artistico. Un capitolo che riparte da un palco significativo per la loro carriera e da connessioni e sentimenti, racchiuse fedelmente in un Capolavoro.

“Non potevamo non cominciare questo percorso da Sanremo, noi siamo nati su questo palco”, spiegano. Non è, infatti, la loro prima volta al Festival: al debutto, con Grande Amore (2015) vincevano mettendo a segno un’azione di “riposizionamento” in Italia ben riuscita (dopo il grande successo all’estero).

“Siamo arrivati al Festival con la consapevolezza che fosse il Festival più importante per noi, un grandissimo traguardo. Siamo arrivati sul palco con il sorriso: era la promessa che ci siamo fatti quando Amadeus ha fatto il nostro nome. Il nostro risultato lo abbiamo ottenuto e siamo felicissimi che Sanremo dia uno spazio così grande alla musica e a qualsiasi genere musicale”, ci raccontano. All’interno di un Sanremo 74 trasversale, i primi esiti rivelano un’attenzione ad una serie di sfumature, molto lontane dal bel canto.

“È stato sempre un ciclo. Le tradizioni sono importanti ma se non si distruggono non c’è progresso, quindi in qualche modo bisogna sempre ricominciare. Tutti i cicli hanno un inizio e una fine. Come è finito quello prima di questo Sanremo, sicuramente finirà anche questo. Si ricomincerà sempre a fare cose nuove e siamo felici che si dia spazio ad una musica diversa, è giusto che sia così”, dicono, a una manciata di ore dalla finale di Sanremo 2024 che segna la fine del Festival per molti ma l’inizio di un altro festival per tanti altri.

“Sanremo per noi è una grande vetrina per festeggiare i nostri 15 anni di carriera ma il vero Sanremo inizia domani: arriverà un album e a seguire il tour mondiale che partirà da Cina e Giappone, per poi tornare in Italia con 4 concerti all’Arena di Verona”.

I concerti in Italia

9, 11 e 12 maggio 2024 VERONA, ARENA

03/07/2024 MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

06/07/2024 BARD (AO) – FORTE DI BARD

11/07/2024 CATANIA – VILLA BELLINI

13/07/2024 PALERMO – VELODROMO P. BORSELLINO

17/07/2024 POMPEI (NA) – ANFITEATRO

20/07/2024 LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

22/07/2024 FIRENZE – MUSART FESTIVAL FIRENZE / PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

26/07/2024 CERNOBBIO (CO) – VILLA ERBA*

05/08/2024 TORRE DEL LAGO (PI) – GRAN TEATRO ALL’APERTO PUCCINI

24/08/2024 MONOPOLI (BA) – CALA BATTERIA

26/08/2024 DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

27/08/2024 ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

05/09/2024 MACERATA – SFERISTERIO

06/09/2024 MACERATA – SFERISTERIO

09/09/2024 CASERTA – REGGIA DI CASERTA