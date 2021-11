Il Volo su Rai1 con il concerto-evento in tributo al Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Lo spettacolo si è tenuto all’Arena di Verona e arriverà su Rai1 in replica in differita il 10 novembre, dopo il rilascio del disco Il Volo Sings Morricone, che sarà disponibile dal 5 novembre.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ripercorrono l’arte di Morricone, attraverso 14 tracce. Ad anticipare l’uscita dell’album è il singolo Ecstasy of Gold, disponibile in una versione speciale il cui testo è stato scritto da Andrea Morricone, appositamente per essere cantato dal trio pop-lirico famoso in tutto il mondo.

Nel disco sono presenti anche altre importanti collaborazioni, oltre a quella con Andrea Morricone. Ci sono il violinista David Garrett in La Califfa, Stjepan Hauser dei 2Cellos in Se, il trombettista Chris Botti in Come Sail Away e il flautista Andrea Griminelli in Nella fantasia.

A giugno Il Volo si è esibito nella magica cornice dell’Arena di Verona per celebrare il Maestro Ennio Morricone. L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai1, per consentire anche agli assenti di prendere parte allo spettacolo. Con il 25,8% di share e conquistando 4.702.000 telespettatori aveva vinto la prima serata e ora torna in replica sulla stessa rete. La data della replica è quella del 10 novembre, data che coincide con l’anniversario della nascita di Ennio Morricone.

Da marzo 2022 Il Volo tornerà in tour con oltre 100 concerti in tutto il mondo e il prossimo anno è atteso anche in Italia per il recupero delle date inizialmente in programma per il 2020.

Tracklist di Il Volo Sings Morricone

1. The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”)

2. Your Love (da “C’era una volta il West”)

3. Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”)

4. Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”)

5. Se feat. HAUSER (da “Cinema Paradiso”)

6. La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”)

7. Conradiana (da “Nostromo”)

8. E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da “Cinema Paradiso”)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”)

14. I colori dell’amore

I concerti de Il Volo in Italia nel 2022

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)