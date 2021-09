Esce in tutto il mondo il 5 novembre l’album Il Volo Sings Morricone. Si tratta di un intero album del trio pop-lirico dedicato al Maestro Morricone, nel quale i tre ragazzi de Il Volo cantano i suoi successi più celebri.

Tanti gli ospiti coinvolti nel progetto, un viaggio nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, recentemente scomparso.

Sulle musiche di Morricone Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi e ora sono pronti a presentare al pubblico un disco di 14 tracce, alcune in feat. con altri artisti.

All’interno del progetto troviamo Andrea Griminelli in Nella Fantasia, Hauser in Se e in La Califfa c’è David Garrett. Come Sail Away, inoltre, vede la partecipazione di Chris Botti.

Il Volo Sings Morricone contiene 14 canzoni, scelte tra i brani più celebri di Morricone, che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti.

Da oggi è disponibile il preorder e il pre save dell’album in versione digitale e fisica, disponibile nel giorno dell’uscita nei formati CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

L’album anticipa i concerti de Il Volo in programma per il 2022, inizialmente attesi per il 2021 e posticipati causa covid. I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

Tracklist Il Volo Sings Morricone

1. The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”)

2. Your Love (da “C’era una volta il West”)

3. Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”)

4. Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”)

5. Se feat. HAUSER (da “Cinema Paradiso”)

6. La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”)

7. Conradiana (da “Nostromo”)

8. E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da “Cinema Paradiso”)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”)

14. I colori dell’amore

Il Volo in tour

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)