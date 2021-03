Da Dancing With The Devil di Demi Lovato, per l’orecchio più attento e preparato, viene fuori quel mezzo cromatismo che in secoli di storia della musica ha reso grandi e inimitabili tante hit entrate nella nostra cultura personale.

Parliamo, ad esempio, del giro armonico di While My Guitar Gently Weeps dei Beatles, di Seven Seconds di Youssou N’Dour e Neneh Cherry, di Glory Box dei Portishead, del ritornello de La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani e tante altre perle. Non una scelta casuale, certamente. Quel giro armonico che accompagna Dancing With The Devil di Demi Lovato regala sempre un momento di frustrazione e dolore, un’intensità sonora che letteralmente strozza l’anima e non offre tregua nemmeno quando il brano è terminato.

Di “demoni”, del resto, Demi Lovato ne ha conosciuto parecchi. Il titolo del brano è anche il titolo dell’album in uscita il 2 aprile e del documentario in cui la popstar rivela i suoi traumi più terribili: dalla violenza sessuale all’overdose. Questo singolo potrebbe dunque essere un tentativo di esorcismo che a questo giro non si configura come il ballettone folk che attinge dalla pizzica o dal saltarello, né come l’esplosione nu metal piena di dissing contro Satanasso e grida lancinanti per sfogare la rabbia.

Dancing With The Devil di Demi Lovato è r’n’b, pop, elettronica e melodia, con quel rullante che dopo la prima metà della canzone si fa più presente per rendere il tutto ancora più trascinante. Nelle ultime ore, del resto, la popstar ha pubblicato anche la tracklist del nuovo album in cui troveremo anche un duetto con Ariana Grande in Met Him Last Night e con Noah Cyrus in Easy.

Tracklist

PRELUDE Anyone

Dancing With The Devil

Icu (Madison’s Lullaby) THE ART OF STARTING OVER intro

The Art Of Starting Over

Lonely People

The Way You Don’t Look At Me

Melon Cake

Met Him Last Night feat. Ariana Grande

What Other People Say feat. Sam Fisher

Carefully

The Kind Of Lover I Am

Easy feat. Noah Cyrus

15 minutes

My girlfriends are my boyfriend

California Sober

Mad World

Butterfly

Good Place

Di seguito il testo e la traduzione di Dancing With The Devil di Demi Lovato, l’ennesima evoluzione di un’artista sempre più ispirata dal suo vissuto.

Testo

[Verse 1]

It’s just a little red wine, I’ll be fine

Not like I wanna do this every night

I’ve been good, don’t I deserve it?

I think I earned it, feels like it’s worth it

In my mind, mind [Pre-Chorus]

Twisted reality, hopeless insanity

I told you I was okay but I was lying [Chorus]

I was dancing with the devil

Out of control

Almost made it to heaven

It was closer than you know

Playing with the enemy

Gambling with my soul

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil

Mmm, yeah, yeah [Verse 2]

It’s just a little white line, I’ll be fine

But soon that little white line is a little glass pipe

Tin foil remedy, almost got the best of me

I keep prayin’ I don’t reach the end of my lifetime, mmm [Pre-Chorus]

Twisted reality, hopeless insanity

I told you I was okay but I was lying [Chorus]

I was dancing with the devil

Out of control

Almost made it to heaven

It was closer than you know

Playing with the enemy

Gambling with my soul

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil [Bridge]

Thought that I knew my limit, yeah

I thought that I could quit it, yeah

I thought that I could walk away easily

But here I am, falling down on my knees

Prayin’ for better days, to come and wash this pain away

Could you please forgive me?

Lord, I’m sorry for dancing with the devil

Oh, yeah, yeah [Chorus]

Dancing with the devil

Out of control (Yeah)

Almost made it to heaven

It was closer than you know (Closer than you know)

Playing with the enemy (Oh)

Gambling with my soul (Whoa, whoa)

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil [Outro]

Mmm, yeah, yeah

Mmm

Traduzione