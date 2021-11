Sono appena stati avviati i test beta della nuova EMUI 12. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’ultima interfaccia proprietaria di casa Huawei era stata annunciata lo scorso agosto, mentre alla fine del mese di ottobre erano giunte notizie su quelli che sono gli smartphone compatibili. Quanto al programma beta, c’è da dire che, almeno per il momento, la disponibilità appare molto limitata, essendo riservato solo ad Asia e Russia. Attualmente, vi segnaliamo la partecipazione dei Huawei P40 e quella, più che plausibile, dei Mate 30.

La registrazione di alcuni EMUI 12 projects sarebbe addirittura partita nella giornata di ieri, lunedì 8 novembre: il programma beta resterà aperto fino a fine dicembre. In quest’arco temporale gli utenti di questi mercati selezionati potranno decidere di aderire per testare in anteprima le novità della nuova EMUI 12 sul proprio dispositivo Huawei. Sappiamo come vanno queste cose: per adesso, la disponibilità del programma beta è limitata solo ad alcuni mercati e modelli di smartphone Huawei, ma poi, progressivamente, il tutto verrà esteso ad altri Paesi e dispositivi del produttore di Shenzhen.

C’è da avere pazienza in altre parole, anche perché nemmeno ci aspettavamo che il programma beta della nuova EMUI 12 potesse aprire i battenti così all’improvviso, seppur solo, per adesso, in Asia e Russia (magari tra pochi giorni ne sapremo di più, visto e considerato che il programma beta chiuderà, come sopra vi abbiamo detto, per la fine dell’anno). Chi possiede un Huawei P40 o un Mate 30 avrà probabilmente più chance di poter presto testare in anteprima le novità dell’ultima interfaccia grafica proprietaria di casa Huawei. Vi terremo aggiornati dandovi riscontro di ogni notizia che salterà fuori d’ora in avanti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.