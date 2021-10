Vi siete domandati quali smartphone Huawei riceveranno EMUI 12? La risposta l’ha fornita proprio il produttore cinese a margine dell’evento APAC Autumn Product Launch tenutosi nella giornata di ieri, giovedì 28 ottobre. La lista è piena di device delle serie M, P e Nova. I terminali che verranno aggiornati ad EMUI 12 potranno beneficiare di un’interfaccia utente più pulita e snella, di caratteri migliorati e di un accesso semplificato al pannello di controllo, insieme a molte altre novità che non stiamo qui a raccontarvi.

Nel corso della prima parte del 2022, saranno questi i dispositivi Huawei a ricevere l’EMUI 12. Partiamo dai Huawei Mate 40 Pro, passando per i P40 Pro+, P40 Pro e P40. Toccherà anche ai Mate Xs, Mate 30 Pro e Mate 30, oltre che ai P30 Pro e P30. La lista include anche i Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X 5G, Mate 20 X e Mate 20. Non potevano mancare i Huawei P20 Pro, P20, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro e Mate 10. Fanno parte della lista anche i Nova 7, Nova 7 SE, Nova 7i, Nova 5T, Nova 4, Nova 4e. Infine troviamo i Huawei Y9 Prime 2019, Y9s e Y8p (non proprio dei dispositivi di fascia alta, ma comunque scelti dall’OEM per ricevere EMUI 12, per la gioia dei loro possessori). Non sappiamo ancora quando il produttore cinese aprirà il programma di beta pubblica della EMUI 12 per i dispositivi della serie M e P, ma state certi che ve lo faremo sapere non appena l’OEM divulgherà qualcosa.

Un elenco lungo e comprensivo di tanti dispositivi Huawei quello che vi abbiamo appena fornito, e che, lo ricordiamo, è stato diramato direttamente dal produttore cinese (non ci sono errori all’interno). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.