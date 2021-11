Emilio Estevez si aggiunge alla lista di celebrità che rifiutano di farsi il vaccino? L’attore ha annunciato, un po’ a sorpresa, che ha deciso di lasciare la serie tv Stoffa da Campioni dopo una sola stagione.

Venerdì scorso, Deadline e Variety hanno riportato che l’addio era dovuto in seguito a dei disaccordi sulle procedure volute dalla ABC Signature, che impongono a tutti gli attori e membri della troupe di vaccinarsi per poter continuare a lavorare. La notizia ha fatto il giro del mondo, costringendo Estevez a spiegare la vera ragione dietro la sua uscita di scena.

Secondo quanto riporta People, l’attore avrebbe scelto di andarsene dalla serie non per le sue dichiarazioni (risultate poi infondate) contro i vaccini, ma per delle “vecchie dispute contrattuali”.

Altro che no-vax, Emilio Estevez ha dichiarato che sta ancora riscontrando dei sintomi dopo aver lottato per mesi contro il Covid. “Non sono anti-vax.”, ha detto in una dichiarazione a People. “Prendo molto sul serio questa pandemia e vengo spesso preso in giro per il fatto che continuo a seguire i protocolli di sicurezza e la mia abbondanza di cautela”.

La star di Stoffa da Campioni ha poi condiviso la sua personale esperienza contro il virus. Alla fine di febbraio 2020, Estevez ha cominciato a sentirsi poco bene e pensava fosse dovuto alle ore passate fuori al freddo per girare la serie tv a Vancouver. Un mese dopo, gli è stato diagnosticato il Covid-19, ed è iniziata la sua lotta durante “l’estate e l’autunno del 2020”.

“Quando lo show è tornato in produzione nell’agosto 2020, ho continuato a lavorare con riluttanza, ma non ero certo di come sarei stato al sicuro sul set”, ha continuato. “Ho messo in dubbio la saggezza di tornare a fare uno show televisivo nel mezzo di una pandemia e come gli attori potrebbero essere considerati “lavoratori essenziali”.

Nonostante le sue preoccupazioni, i produttori dello show gli hanno assicurato che i protocolli di sicurezza sarebbero stati rispettati. “Così, sono tornato a Vancouver. Ho seguito il mandato di quarantena canadese e la rigorosa ‘Zona A’ sui protocolli Covid”, ha continuato Estevez. “Non mi sono lamentato, né ho rilasciato la mia diagnosi al pubblico. Volevo cercare di preservare il morale dello spettacolo ed essere un leader, pur soffrendo ancora della sindrome del lungo raggio. L’eredità del franchise era più importante per me della mia stessa salute”.

L’attore ha ammesso i suoi errori, consapevole di aver messo al primo posto il lavoro e sottovalutato la sua salute. Emilio Estevez ha concluso la sua dichiarazione dicendo: “La mia uscita dallo show è stata dovuta a una miriade di differenze creative – qualsiasi altra storiella è falsa. Per i fan del franchise – sono deluso quanto voi.”