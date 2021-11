Guardare Giù di Noemi sarà disponibile in radio e negli store digitali dal 12 novembre. Per Noemi è il nuovo singolo dopo i tre dischi di platino ottenuti dal successo estivo Makumba in duetto con Carl Brave.

La cantante adesso è pronta al ritorno in radio e lo fa in solitaria stavolta. Il nuovo brano non è un feat. Noemi torna a proporre il suo lato più introspettivo, proseguendo la narrazione iniziata con Glicine e l’album Metamorfosi.

Guardare Giù è un pezzo inedito ed è disponibile in presave al seguente link per i fan in tutti gli store digitali in attesa della data di pubblicazione, questo venerdì.

Il nuovo brano è firmato dal giovanissimo e promettente autore Alessandro La Cava, che ne ha anche curato la produzione insieme a Francesco “Katoo” Catitti.

Nel nuovo singolo Noemi canta la storia di una donna alle prese con le incertezze della relazione che sta vivendo. Non è però una donna fragile che si nasconde dietro i problemi, anzi, li affronta a testa alta per risolverli con determinazione e coraggio. La donna del brano è perfettamente consapevole di cosa stia perdendo e rischiando e guarda giù, “con le gambe a penzoloni” seduta sul filo su cui è sospesa.

In Guardare Giù ci sono gli archi della Gaga Symphony Orchestra, ensamble veneto di giovani professionisti tutti under 35 che arricchiscono e valorizzano le atmosfere del pezzo.