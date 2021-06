Noemi duetta con Carl Brave e annuncia il singolo Makumba. La cantautrice di Glicine sta vivendo uno dei momenti più alti della sua carriera. Nel nuovo disco Metamorfosi, contente il singolo sanremese Glicine, l’artista ha esplorato sonorità diverse per poter raccontare al meglio, attraverso i suoni, il suo cambiamento personale. Noemi, infatti, si è dedicata maggiormente a se stessa e ha scelto di raccontare la sua esperienza con la sua nuova consapevolezza nell’album, il primo disco autobiografico della sua carriera.

Noemi duetta con Carl Brave

Le sperimentazioni non sono finite: Noemi duetta con Carl Brave ed esplora sonorità estive e atmosfere di positività. Il producer romano ha curato l’arrangiamento coniugando sonorità caraibiche ad atmosfere più vicine all’indie. Il risultato è un singolo pronto per infiammare l’estate.

Il suo cambiamento è stato spesso oggetto di polemiche sterili, nel tipico atteggiamento del popolo dei social: Veronica Scopelliti – questo il suo nome di battesimo – è dimagrita tanto e dai suoi canali ha invitato il pubblico a coltivare una maggiore consapevolezza e ad amarsi di più. Per questo è stata spesso attaccata, ma anche attraverso i salotti televisivi come Verissimo di Silvia Toffanin non ha mai smesso di condividere le sue riflessioni sulla body positivity.

Il Metamorfosi Summer Tour

Nell’ultima ora Noemi ha annunciato le prime date del Metamorfosi Summer Tour, una serie di concerti che confermano il 2021 come l’anno della riapertura degli eventi dal vivo dopo tante restrizioni e tanti inviti alla vaccinazione per lasciarsi alle spalle la pandemia.

Ecco le prime date:

4 luglio Ferrara – Piazza Trento Trieste

7 agosto Civitanova Marche (MC) – Arena del Mare

6 settembre Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica

11 settembre Milano – Carroponte

Altre date si aggiungeranno in seguito per completare il calendario dei live dell’artista romana. Makumba è il titolo del brano in cui Noemi duetta con Carl Brave per accogliere la bella stagione: il singolo sarà disponibile a partire da venerdì 4 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.