Qual è il suono dell’estate? Noemi e Carl Brave in Hula-Hoop provano a rispondere, e si uniscono alla lista dei tanti artisti che rincorrono il tormentone.

Con Noemi e Carl Brave in Hula-Hoop arriva la seconda collaborazione tra i due artisti. La cantante e il produttore, infatti, avevano già firmato Makumba e da allora hanno scoperto un sodalizio artistico oltre ad aver instaurato una profonda amicizia.

A questo giro la coppia ritorna con un brano in cui spensieratezza e malinconia si equivalgono sotto la metafora dell’hula-hoop, appunto, che tutti conosciamo come una performance d’equilibrio.

Lo stesso equilibrio è necessario quando si parla di vita, visto che l’esistenza stessa è un gioco in cui bisogna sforzarsi di rimanere in piedi nonostante le difficoltà e i sacrifici. Per questo ogni giorno affrontiamo alti e bassi tra la serenità e la fatica, estremi tra i quali dobbiamo destreggiarci con tenacia e consapevolezza.

I due protagonisti di questo nuovo candidato nella lista dei tormentoni confessano:

“Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica [il vero nome di Noemi è Veronica Scopelliti, ndr] abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che ‘squadra che vince non si cambia’. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!”.

A sua volta, Noemi parla del suo partner in crime:

“In questo ultimo anno io e Carlo abbiamo stretto un sincero rapporto di stima artistica e siamo diventati amici. È stato naturale rispondere ‘ci sono!’ alla sua proposta di tornare in studio. Credo che questa grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme risulti lampante anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro. Hula-Hoop ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di certi suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate. È stato molto bello ritrovarci anche nella musica”.

Il nuovo singolo collaborativo di Noemi e Carl Brave sarà fuori venerdì 24 giugno. L’ultimo disco di Veronica Scopelliti è Metamorfosi (2021). Quest’anno la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ti Amo Non Lo So Dire, scritto per lei da Mahmood.

Continua a leggere su optimagazine.com