Dicembre è il mese del duetto tra Gemitaiz e Noemi in Fuori Dai Guai, un’inaspettata novità per i fan dei due artisti. Il rapper e la cantautrice lo hanno annunciato nelle ultime ore sui social.

Gemitaiz e Noemi in Fuori Dai Guai

Il duetto tra Gemitaiz e Noemi in Fuori Dai Guai sarà fuori venerdì 16 dicembre. Noemi ha pubblicato un’anteprima del brano nelle storie di Instagram, pochissimi secondi in cui possiamo sentire un pianoforte riverberato in un’atmosfera rilassata, quasi intima, impreziosita da un’artwork in cui vediamo una vista notturna su una città dai vetri di una finestra.

Il brano che suggella la collaborazione tra i due artisti è già disponibile in pre-save su Spotify e in pre-add su Apple Music. Non è ancora definito se il brano farà parte di una successiva release dei due artisti.

Gli ultimi lavori di Gemitaiz e Noemi

L’ultimo album di Gemitaiz è Eclissi (2022), disco in cui il rapper ha ospitato colleghi illustri come Sfera Ebbasta, Coez, Marracash e tanti altri. Recentemente Davide De Luca – questo il nome di battesimo dell’artista romano – ha creato hype lasciando intendere il possibile arrivo di QVC30, nuovo capitolo della collezione Quello Che Vi Consiglio Mixtape iniziata nel 2009 con il primo volume e ferma, per ora, al 2019 con QVC9.

Nel novembre 2022 Gemitaiz ha duettato con Emis Killa in Bottiglie Rotte di Mostro. L’ultimo album di Noemi, invece, è Metamorfosi (2021), mentre l’ultimo singolo è Hula-Hoop, un featuring con Carl Brave che ha infiammato l’estate. Ancora, Noemi ha collaborato con Myss Keta nel brano Una Rosa A Lambrate, contenuto nel disco Club Topperia dell’artista mascherata.

Il 2022 si chiude quindi con il duetto tra Gemitaiz e Noemi in Fuori Dai Guai, una delle novità più attese di fine anno da parte del pubblico dei due artisti.

