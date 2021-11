Decisamente è in anticipo il Black Friday Amazon 2021 da oggi 8 novembre. Nel corso del weekend era stata già annunciata la partenza delle prime promozioni in vista del venerdì nero del prossimo 26 novembre. Come promesso dunque, dalla mezzanotte e fino al prossimo 18 novembre, sono di scena interessanti sconti un po’ su tutte le categorie merceologiche presenti sullo store. Nel dettaglio, si può risparmiare e non poco sugli smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO.

Smartphone Samsung

Tra le prime offerte Black Friday Amazon 2021, ci sono quelle con protagonisti gli smartphone Samsung. In particolar modo, il risparmio è garantito sul dispositivo entry level Samsung Galaxy M12 che ora costa 159,90 euro anziché 179 euro. Volendo puntare ad un modello più performante, c’è anche la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy M32 a 269,90 euro anziché 299 euro.

Smartphone Xiaomi

Con il brand Xiaomi Redmi si può beneficiare di una delle offerte anticipate Amazon Black Friday 2021 più conveniente di tutte. Il modello Redmi 9C costa ora solo 79,90 euro e non più 129,90 euro. A disposizione per l’acquisto c’è pure lo Xiaomi Mi 11i del valore attuale di soli 399,90. Per il suddetto modello il risparmio è di 250 euro rispetto ai 649 euro di costo di listino iniziale.

Smartphone Oppo

Per completare la carrellata delle primissime offerte Amazon Black Friday 2021 per il settore smartphone, non potevano di certo mancare le promozioni relative al marchio OPPO, pure sempre più diffuso in Italia, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo delle sue proposte. Tra le soluzioni in forte sconto c’è l’OPPO A16 che da 169 euro ora costa 149 euro. A disposizione dei potenziali clienti c’è pure il top di gamma OPPO Reno6 Pro 5G a 749,99 euro invece di 799 euro.

Tutti i modelli già in promozione in queste ore sono immediatamente disponibili per la consegna e sono presenti in gran quantità sullo store.