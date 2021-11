Siamo letteralmente alla vigilia delle offerte Early Black Friday Amazon 2021. Per quanto il venerdì nero dello shopping ricorrerà solo il prossimo 26 novembre, nella settimana che ci accingiamo a vivere ci sarà una succulenta anteprima di promozioni sul noto store.

Esattamente come già avvenuto su Amazon.com e opportunamente segnalato, dalla mezzanotte del giorno 8 novembre, in pratica nella notte tra questa domenica e domani, partiranno i primi sconti sul popolare e-commerce. Questi dureranno ben 10 giorni e dunque se ne potrà approfittare fino a giovedì 18 novembre. Verosimilmente, subito dopo, si darà il via proprio alla settimana di accompagnamento al Black Friday vero e proprio con offerte ancora più allettanti.

Le prime offerte Early Black Friday già di scena fra pochissimo includeranno tutte le categorie merceologiche presenti sullo store, su questo non c’è alcun dubbio. Per l’elettronica di consumo si potrà risparmiare su TV, notebook, monitor, cuffie e auricolari, tablet, smartphone ma anche smartwatch e prodotti di domotica. Non mancheranno gli sconti neppure sui prodotti per la casa, l’abbigliamento, il fai da te e molto altro ancora.

A partire da domani saranno pubblicati gli speciali di OM dedicati proprio alle prime offerte Black Friday 2021. Queste saranno dedicate a tutti i clienti, non solo gli abbonati Prime. Quest’ultima tipologia di utenti tuttavia avrà sempre diritto ad alcuni servizi aggiuntivi come la spedizione in un solo giorno lavorativo su milioni di prodotti, così come l’annullamento di ogni spesa di consegna in qualunque caso.

A chi deciderà di approfittare fin da subito delle prime offerte Amazon Black Friday di quest’anno, va pure detto che lo store ha previsto un’estensione del periodo di reso fino al 31 gennaio 2022 per chiunque cambierà idea sul prodotto acquistato, dopo la prova casa. Un motivo in più per approfittare degli sconti.