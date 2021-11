La richiesta dei nuovi iPhone 13 resta alta, così come i tempi di consegna piuttosto lunghi. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, comprare i modelli standard e mini sull’Apple Store Online significa attendere all’incirca una settimana prima di vederseli recapitare a casa. Se, invece, si vuole acquistare iPhone 13 Pro o Pro Max bisognerà aspettare la finestra temporale compresa tra il 30 novembre ed il 7 dicembre (facendo comunque in tempo per le festività natalizie, sempre che lo si ordini a breve).

L’Italia non è indietro ad altri Paesi, la situazione è pressoché la stessa di molte altre realtà per quanto riguarda i tempi di consegna dei nuovi iPhone 13. Gli analisti di JP Morgan hanno fatto sapere che la domanda risulta ancora superiore all’offerta, con tempi di consegna più elevati rispetto a quelli di iPhone 12. Negli USA la situazione è comunque migliore, almeno relativamente ai modelli standard e mini, che possono anche essere ritirati in giornata presso un Apple Store.

I tempi di consegna appaiono più lunghi in Europa (Italia compresa), dove gli iPhone 13 Pro e Pro Max impongono un’attesa di circa 25 giorni, che diventano circa 11 per i modelli standard e mini (peraltro spesso disponibili per il ritiro in giornata negli Apple Store). Male la Cina, dove servono 15 e 19 giorni per mettere le mani su iPhone 13 e iPhone 13 Mini, ed addirittura 45 giorni se si vuole acquistare un modello Pro. La crisi mondiale dei chip ha messo a dura prova anche Apple, costando all’azienda californiana, secondo quanto fatto sapere da Tim Cook, circa 6 miliardi di dollari nel trimestre scorso. Speriamo che la situazione possa migliorare a lungo andare, anche se per adesso ancora non se ne parla. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.