Si scaldano i motori per il prossimo venerdì nero di fine novembre: le prime offerte Black Friday Amazon, decisamente in anteprima rispetto alla ben noto appuntamento con lo shopping, sono apparse sul sito globale dell’e-commerce. Si tratta dunque di “early deals” da tenere comunque sott’occhio nei prossimi giorni.

Mentre Amazon Italia non ha ancora aggiornato la sua pagina dedicata proprio al Black Friday 2021 e mantiene online solo quella dell’edizione 2020, Amazon.com ha appena pubblicato la sezione dove campeggiano le prime promozioni scontate. La pagina è raggiungibile al seguente indirizzo e ci sono almeno due notizie positive da mettere in risalto.

C’era di certo da aspettarselo ma grazie alla pagina messa a disposizione, apprendiamo che le offerte Black Friday Amazon riguarderanno un po’ tutte le categorie merceologiche. Al link sopra indicato, ci sono già i riferimenti ai dispositivi Amazon, ai computer e notebook, ai videogiochi, smartphone e tablet ma anche ai prodotti per la casa, per la cura della persona, all’abbigliamento e anche a giocattoli e giochi.

La seconda buona notizia associata alle prime offerte Black Friday Amazon è che, per quanto le promozioni siano presenti sull’e-commerce globale Amazon.com anche noi italiani potremo approfittare delle vendite con spedizione in Italia e con pagamento in euro e non in dollari. Al primo accesso alla sezione già indicata, una notifica del browser web ci chiederà se preferiamo visualizzare solo quanto in consegna anche nei nostri confini e in pagamento con la nostra moneta. In attesa della pagina italiana dedicata al venerdì nero del prossimo 26 novembre, le occasioni potrebbero già essere interessanti. Naturalmente, nel caso di riesca a mettere le mani su qualche sconto più che interessante, si dovranno pur accettare dei tempi di spedizione un po’ più lunghi e dunque armarsi di un po’ di pazienza, così come mettere in conto dei costi aggiuntivi per l’invio del pacco.