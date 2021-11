Debutta Absentia 3 su Rai4, terza e ultima stagione della serie thriller con protagonista Stana Katic. L’ex Kate Beckett di Castle torna a vestire i panni dell’ex agente dell’FBI Emily Byrne per il capitolo conclusivo.

Creata da Gaia Violo e Matt Cirulnick, la prima stagione della serie ha seguito la vicenda della protagonista, scomparsa nel nulla mentre dava la caccia a un efferato serial killer attivo nella città di Boston. Dichiarata morta in absentia ormai da tempo, Emily veniva ritrovata sei anni dopo in una baita in montagna, completamente priva di memoria. Quando torna “alla normalità”, Emily non solo dovrà cercare di ricostruire i rapporti con la sua famiglia, ma dovrà anche scoprire cosa le è successo durante quegli anni in cui è scomparsa.

Nella terza stagione, dopo i drammatici eventi della seconda, per Emily si avvicina la fine della sua sospensione dall’FBI. Tutto viene sconvolto quando uno dei casi criminali di Nick minaccia la vita della famiglia di Emily. I suoi sforzi per svelare una pericolosa cospirazione portano la protagonista in Europa, mettendola alla prova come mai prima d’ora e costringendola a imparare a fidarsi e ad amare di nuovo mentre finalmente realizza il suo vero posto nel mondo.

Nel primo episodio, il 3×01 dal titolo Tabula rasa:

Emily sta scontando gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI mentre lotta per venire a patti con le conseguenze delle sue azioni delle ultime due stagioni. Iper-vigile e diffidente nei confronti degli altri, Emily vede minacce ovunque e osserva più da vicino tutti.

A seguire, l’episodio 3×02 intitolato Capta est:

Dopo gli eventi mortali, Emily deve correre contro il tempo per trovare e salvare Nick, con l’aiuto del suo misterioso informatore, Kai. Dopo aver rintracciato la sua posizione, Emily si rende conto che è in corso una cospirazione più complessa e deve affrontare la possibilità che Nick sia stato ucciso.

La serata si conclude con l’episodio 3×03, Nosce Inimicum:

Disorientato e drogato in uno stato paralitico, Nick si sveglia in un luogo buio e ristretto. Nel frattempo, senza un corpo come prova, Emily si rifiuta di accettare che Nick sia morto e fa un patto per riaverlo, solo per scoprire che Dawkins ha teso una trappola e ora tutti sono in pericolo.

Nel cast di Absentia 3 su Rai4, oltre a Stana Katic, troviamo Patrick Heusinger nei panni di Nick Durand, marito di Emily; Cara Theobold è Alice Durand, nuova moglie di Nick; e Neil Jackson è Jack Byrne, fratello di Emily ed ex chirurgo; Paul Freeman è Warren Byrne, agente della polizia di Boston in pensione e padre adottivo di Emily; Patrick McAuley è Flynn Durand, figlio di Emily e Nick; Matthew Le Nevez nel ruolo dell’Agente Speciale dell’FBI Cal Isaac, collega di Emily e Nick, nonché ex Navy SEAL.

L’appuntamento con Absentia 3 su Rai4 è a partire dalle 23:35 con tre episodi ogni domenica in seconda serata.