Debutta Chapelwaite su Rai4, la serie basata sul racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King, interpretata dal premio Oscar Adrien Brody.

E’ il 1850 e, dopo aver ricevuto una sostanziosa eredità alla morte della moglie, il capitano Charles Boone lascia il mare e si trasferisce con i figli dal Massachusetts nella vecchia casa di famiglia a Preacher’s Corners, nel Maine. Il ritorno nei luoghi della sua infanzia si rivela però molto tormentato: oltre ai ricordi di un passato traumatico che avrebbe voluto dimenticare, Boone deve fare i conti con l’ostilità dei residenti che non vedono di buon occhio il suo rientro perché credono che la sua famiglia sia portatrice di una maledizione. L’apparizione di visioni inquietanti ed eventi misteriosi fanno gradualmente sorgere nel capitano il sospetto che un terribile segreto sia nascosto nell’abitazione.

Nel cast anche Emily Hampshire nei panni di Rebecca Morgan, una giovane e ambiziosa scrittrice che fa ritorno a Preacher’s Corner; Trina Corkum; Gord Rand e Allegra Fulton. La serie è prodotta dallo stesso Adrien Brody, e da Donald De Line (Ready Player One, Wayward Pines), Jason Filardi, Peter Filardi e Burr Steers.

Chapelwaite su Rai4 andrà in onda con due episodi ogni mercoledì. Si comincia con l’episodio pilota dal titolo Blood calls blood:

Siamo nel 1850. Il capitano Charles Boone eredita una proprietà da un ricco parente e si trasferisce con la famiglia in una cittadina del Maine. Forestieri arrivati in una piccola comunità, i Boone vengono subito mal visti. Nei loro confronti serpeggiano pregiudizio e ostilità. Ed è solo l’inizio…

A seguire, l’episodio 1×02 dal titolo Memento mori:

Una bambina si ammala di un misterioso male. Sul suo letto di morte punta il dito contro Stephen Boone. In preda a una folle isteria, i cittadini chiedono che Charles riesumi il corpo della cugina da poco defunta. Charles si rifiuta, ma, in gran segreto, decide di aprire la tomba. Non può immaginare cosa lo attenda…