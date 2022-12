Pagan Peak 2 si conclude su Rai4 con gli ultimi episodi della seconda stagione. Stasera, 4 dicembre, andrà in onda il finale della serie tv tedesca-austriaca.

Ideata da Cyrill Boss e Philipp Stennert, la storia verte sulle indagini di due detective al confine tra Austria e Germania dopo che viene ritrovato il corpo di un uomo orrendamente dilaniato. I due si mettono sulle tracce di un rituale pagano. Il tutto contornato da valli oscure e ostici paesaggi innevati.

Si parte con l’episodio 2×07 dal titolo Dietro la maschera, di cui vi riportiamo la sinossi:

La pressione dell’indagine inizia ad avere effetti negativi sulla salute di Gedeon, e anche Ellie fatica a tenere sotto controllo i suoi problemi psicologici.

A seguire, l’episodio 2×08, che costituisce il finale di stagione, intitolato Tradimento:

Costretta a proseguire l’indagine privatamente, Ellie arriva a scoprire la reale identità dell’assassino, ma si imbatte anche in una verità scioccante su Gedeon.

Nel cast della seconda stagione: Julia Jentsch nei panni di Ellie Stocker; Nicholas Ofczarek è Gedeon Winter; Dominic Marcus Singer interpreta Alexander Gössen; Christoph Luser è Wolfgang Gössen; e Franziska von Harsdorf nel ruolo di Yela Antic.

La terza stagione di Pagan Peak è stata confermata e andrà in onda nella seconda metà del 2023 in Germania e Austria, e successivamente arriverà anche nel nostro paese, prima sul canale a pagamento di Sky, poi in chiaro su Rai4. Stando alle anticipazioni rivedremo ancora Gedeon Winter ed Ellie Stocker ancora insieme, stavolta costretti a indagare su nuovi e misteriosi omicidi accaduti in entrambi i lati della regione austriaca, dopo gli eventi della seconda stagione.

Le prime due stagioni di Pagan Peak sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma RaiPlay.

L’appuntamento con il finale di Pagan Peak 2 è alle 21:20 su Rai4.

