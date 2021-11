Holy Toledo dei Green Day è un discorso che si ripete: Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt non hanno mai abbandonato il loro stile, e a questo giro ritornano con tutto il loro pop punk radiofonico, il ritornello orecchiabile, l’uptempo, le chitarre distorte e l’energia del groove.

Il punk dei Green Day è rimasto quello degli anni ’90, con rare influenze della scena pop contemporanea e rarissime sperimentazioni, a parte qualche apporto folk che il trio si è concesso specialmente nell’album Warning (2000). A questo giro la band californiana si mette al servizio del cinema. Holy Toledo dei Green Day, infatti, fa parte della colonna sonora del film Mark, Mary & Some Other People di Hanna Marks.

Dopo un’intro atmosferica, i colpi secchi di Tré Cool innescano la bomba e l’esplosione pop punk arriva puntuale. L’ultimo disco dei Green Day è Father Of All Motherf**kers (2020), ma nell’ultimo anno la band di Billie Joe Armostrong ha lanciato altri inediti, da Pollyanna a Here Comes The Shock.

Nelle scorse settimane, inoltre, i Green Day hanno annunciato l’uscita della raccolta BBC Sessions che include 16 tracce registrate durante l’Evening Show di Steve Lamacq tra il 1994 e il 2001. BBC Sessions uscirà l’11 dicembre 2021 e ogni settimana la band lancia in rete un estratto. Fino ad oggi abbiamo ascoltato 2000 Light Years Away e Basket Case.

La raccolta BBC Sessions include tantissimi brani classici della band californiana, da She a Waiting, ma anche Hitchin’ A Ride e Minority. Nel 2022, inoltre, i Green Day sbarcheranno a Firenze Rocks insieme ai Weezer per l’unica tappa italiana dell’Hella Mega Tour il 16 giugno dopo i continui slittamenti a causa della pandemia del Covid-19.

Di seguito il testo e la traduzione di Holy Toledo dei Green Day, il nuovo inedito dalla colonna sonora di Mark, Mary & Some Other People.

I wanna go where the trouble begins

And the morning after smells just like a dirty ashtray

Oh, give me shame, lock me in the shower

The penitentiary, elementary school for losers

If this is how it’s gonna end, then it feels alright

Baby, let’s get sick again

We’re hell raisers

We’re running with razor blades

Party favors, sex with strangers

We don’t care what the neighbours say

Yet this is how it’s gonna end

‘Cause it feels alright

Baby, let’s get sick again

I’m crawling out of the dead man’s bed

Why, we don’t wanna know

Why, we don’t wanna know

I’m killing myself just to live

Why, we don’t wanna go

Why, we don’t wanna go

We’re hell raisers

We’re running with razor blades

Party favors, sex with strangers

We don’t care what the neighbours say

Yet this is how it’s gonna end

‘Cause it feels alright

Baby, let’s get sick again

We’re hell raisers

We’re running with razor blades

Party favors, sex with strangers

We don’t care what the neighbours say

Yet this is how it’s gonna end

‘Cause it feels alright

Baby, let’s get sick again