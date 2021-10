Le BBC Sessions dei Green Day diventeranno finalmente un album. Questo l’annuncio della band di Billie Joe Armstrong delle ultime ore, una novità che arriverà prima di Natale.

I Green Day hanno raccolto 16 brani registrati tra il 1994 e il 2001 per lo storico Evening Show di Steve Lamacq, con esibizioni live presso gli studi della BBC di Maida Vale. La raccolta delle BBC Sessions dei Green Day sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2021 in diversi formati: dal vinile colorato in tinta rosa e turchese in tiratura limitata a 10000 copie all’edizione standard, e ovviamente anche in formato digitale su tutti i digital stores.

La band californiana, inoltre, fino all’uscita della raccolta pubblicherà un estratto a settimana. Oggi, venerdì 22 ottobre, Billie Joe e soci hanno lanciato 2000 Light Years Away, registrato nel 1994 ed estratto dal disco Kerplunk (1991).

Tra i brani contenuti nelle BBC Sessions dei Green Day troviamo i grandi classici della band, da She a Basket Case, ma anche Minority e Hitchin’ A Ride, per chiudere con Waiting.

L’ultimo disco in studio dei Green Day è Father To All Mother*uckers (2020). La band di Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, inoltre, arriverà in Italia nell’estate 2022 per una tappa dell’Hella Mega Tour al Firenze Rocks insieme ai Weezer di Rivers Cuomo.

Sulle BBC Sessions dei Green Day il bassista Mike Dirnt ha dichiarato:

“Da anni non vedevamo l’ora di pubblicare le BBC Sessions. Tutti i nostri artisti preferiti le hanno registrate. Sapevamo che prima o poi le avremmo pubblicate e sarebbero state qualcosa di speciale”.

Il frontman Billie Joe, addirittura, è del parere che alcune versioni live contenute nelle BBC Sessions dei Green Day risultino “migliori delle originali”. Con l’annuncio della raccolta, la band californiana ha anche reso nota la tracklist in un teaser pubblicato sui social. Ecco tutte le tracce delle BBC Sessions dei Green Day.