Ed Sheeran a X Factor 2021, sarà il super ospite del quinto Live Show, in onda giovedì 25 novembre su Sky e in streaming su NOW. Mancano ancora diverse settimane all’appuntamento che vedrà Ed Sheeran calcare il palco della nuova edizione di X Factor, condotta da Ludovico Tersigni ma l’entusiasmo dei fan è già tangibile.

L’annuncio di Ed Sheeran a X Factor è giunto ieri nel corso della diretta su Sky Uno. Alla fine del 2° Live Show, è stato annunciato che sarà l’artista britannico l’ospite atteso nel Live Show numero 5 in scena il 25 novembre.

Un ritorno attesissimo quello di Ed Sheeran. Non è la prima volta infatti che si unisce a X Factor Italia. Nel 2017 era stato al Forum di Assago durante la Finale e aveva presentato la sua hit Shape Of You, regalando un momento indimenticabile.

Adesso Ed Sheeran torna nell’edizione 2021 reduce dal successo del nuovo album, Equals. Per vedere Ed Sheeran a Milano, bisognerà aspettare il termine del mese di novembre. Altri concorrenti verranno eliminati prima di quella data.

Nella puntata di ieri sera di #XF2021, la competizione è entrata nel vivo con la prima eliminazione. La band Westfalia, dopo uno scontro all’ultimo voto con Versailles, ha abbandonato il talent show.

Si tratta del primo concorrente in assoluto eliminato dopo il primo Live Show senza eliminazioni. Mika perde uno dei suoi tre concorrenti. Intanto invece i team di Emma Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli, che hanno tre concorrenti in squadra.

Al termine del secondo Live Show di X Factor 2021, i team sono così composti:

I concorrenti ai Live Show di X Factor 2021