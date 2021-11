Ci siamo per l’attesissima sfida di questa sera, giovedì 4 novembre alle ore 18.45, tra Napoli e Legia Varsavia, valida per la quarta giornata della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League. Nel match di andata dello scorso 21 ottobre al Maradona, la squadra allenata da mister Luciano Spalletti si è imposta con un secco 3-0, rilanciando in questo modo la possibilità di restare in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La compagine polacca guidata da Golebiewski gode comunque del primato in classifica a quota 6 punti, mentre gli azzurri la seguono a quota 4 punti insieme al Leicester City. Fanalino di coda a quota 3 punti c’è lo Spartak Mosca (prossimo avversario dei partenopei).

Legia Varsavia-Napoli è dunque in programma questa sera alle ore 18.45 presso la ‘Pepsi Arena’ di Varsavia, in Polonia. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). Per chi invece volesse seguire la partita in diretta streaming può farlo collegandosi su DAZN ed occorrerà scaricare l’app della piattaforma sportiva su smart tv compatibili, PC, smartphone, tablet, console di gioco come PS4 e PS5 ed Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast, o ancora collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra dell’evento.

La sfida Legia Varsavia-Napoli si potrà, inoltre, seguire in streaming tramite Sky Go e NOW, scaricando l’app su PC, smartphone e tablet. Il match di ritorno tra i polacchi ed i napoletani su DAZN sarà affidato alla telecronaca di Stefano Borghi, con commento tecnico di Alessandro Budel. Mentre ai microfoni di Sky, la voce sarà quella di Dario Massara. Niente TV8, quindi, che trasmetterà il match della Roma contro il Bodo Glimt in Conference League.