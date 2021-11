La notizia era attesa da tempo dopo un numero notevole di anticipazioni: sono realtà i giochi su Netflix, almeno per un primo ma cospicuo numero di utenti. Stanno facendo capolino sulla piattaforma 5 titoli naturalmente legati alle serie di maggiore successo della piattaforma.

Chi possiede uno smartphone Android, in queste ore, può iniziare a darsi da fare con uno dei giochi su Netflix appena sfornati. Si tratta di 5 titoli per il momento ossia Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game ma anche Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up. Entrando nell’applicazione, oltre alle schede Film e Serie TV, comincia ad essere visibile anche quella dedicata al gaming. La distribuzione dell’importante novità sta procedendo gradualmente. Chiunque non dovesse visualizzare ancora l’apposita sezione, dovrà solo portare pazienza perché l’implementazione del nuovo contenuto arriverà in un secondo momento: nell’attesa, l’ideale sarebbe procedere all’aggiornamento proprio dell’app dal Play Store. Non sono sopraggiunte notizie relative alla stessa funzionalità per iPhone ma non ci sono particolari dubbi che anche i dispositivi Apple beneficeranno quanto prima dei nuovi contenuti.

L’aspetto più interessante è che tutti i giochi su Netflix finora disponibili sono gratuiti e dunque inclusi nell’abbonamento alla piattaforma di serie TV e film. Non ci sarà bisogno di alcun upgrade ad un piano più costoso per usufruire della novità. Solo in alcuni casi le sessioni di gioco saranno possibili solo online, mentre negli altri sarà invece necessario cimentarsi in qualche sfida senza la necessità di una connessione internet.

In base al paese dal quale ci si collega alla piattaforma, i giochi Netflix saranno proposti nella specifica lingua. In mancanza di più traduzione, verrà preferito in automatico l’inglese. Altro dettaglio da tenere in considerazione è che tutti i titoli non saranno fruibili sui profili per bambini. Magari per questi ultimi sono previste specifici progetti con titoli adeguati.