Tutto pronto per l’attesissimo match di questa sera, mercoledì 3 novembre, alle ore 18.45 presso lo Stadio San Siro tra Milan e Porto, sfida valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Per i rossoneri allenati da mister Stefano Pioli si tratta di un match da dentro o fuori, dove è vietato sbagliare. I ‘diavoli rossi’ si sono trovati in un avvio nella massima competizione europea alquanto turbolento: questa sera, però, non dovranno commettere errori, nemmeno quelli più banali, se vorranno proseguire la loro avventura nel torneo della coppa con le grandi orecchie. A questo punto non ci resta che capire dove verrà trasmessa Milan-Porto in diretta TV e streaming.

Il Milan attualmente è posizionato da fanalino di coda nel Gruppo B e con ben tre sconfitte da digerire in questo inizio difficile di Champions League. Difatti, dopo aver fatto il suo esordio subendo una sconfitta contro il Liverpool (3-2 ad Anfield), il club di mister Ibrahimovic e compagni si è arreso anche dinanzi all’Atletico Madrid (2-1 al San Siro) e proprio contro il Porto (in trasferta per 1-0). Il match Milan-Porto, in programma questa sera alle ore 18.45, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, ossia la piattaforma di Amazon che ha acquisito i diritti per la trasmissione della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League.

La gara di San Siro si potrà seguire sulle smart GV compatibili con l’app apposita, ma anche tramite altre tipologie di TV collegandole ad una console di gioco, come PS3, PS4, Xbox One, oppure con altri dispositivi, quali Google Chromecast, NOW, Apple TT e Amazon Fire Stick. Inoltre, la partita tra il club milanese e quello portoghese si potrà seguire dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.