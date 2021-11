Il colosso di Seul ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di novembre 2021 a bordo dei suoi smartphone nell’ultima settimana di ottobre. Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S21 è stato il primo telefono a ricevere la nuova patch di sicurezza ed ora è il turno del Samsung Galaxy Note 20. Il nuovo upgrade del software è attualmente in fase di lancio nel Regno Unito. L’ultimo aggiornamento per i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra viene fornito con la versione firmware N98xxXXS3DUJ6 (non dovrebbe differire rispetto alla release che riceveremo in Italia, speriamo e crediamo tra non molto tempo, al massimo qualche giorno, non di più).

Oltre alle correzioni di bug generali ed ai miglioramenti della stabilità del dispositivo, il nuovo upgrade contiene la patch di sicurezza di novembre 2021, che, secondo la documentazione dell’azienda asiatica, risolve dozzine di vulnerabilità del software relative alla privacy ed alla sicurezza. Se avete un Samsung Galaxy Note 20 importato dal Regno Unito, o magari vivete lì, potete verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Il colosso di Seul aveva lanciato la serie dei Samsung Galaxy Note 20 nella seconda metà del 2020. I dispositivi eseguivano la One UI 2.5 con Android 10 al momento della presentazione, avendo poi ricevuto la One UI 3.0 con Android 11 all’inizio di quest’anno ed adesso la One UI 3.1.1.

Non appena riceverete l’aggiornamento fate attenzione a procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua sia superiore al 50%, evitando che il Samsung Galaxy Note 20, o qualsiasi altro device da aggiornare, si spenga durante il processo (meglio effettuare anche un backup dei dati, da ripristinare all’occorrenza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.