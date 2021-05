Dal 1 giugno cesserà l’archiviazione illimitata senza spese aggiuntive di Google Foto per quanto riguarda le immagini in alta qualità (ve ne avevamo parlato mesi fa in questo articolo dedicato). Superare i 15GB disponibili (inclusi i documenti salvati su Drive e Mail) nel piano gratuito significherà dover per forza sottoscrivere un abbonamento a Google One a pagamento per il salvataggio di nuove foto (a partire da 1,99 euro per 100GB). Qualcuno potrebbe essere ancora preso alla sprovvista dal cambiamento, per cui il colosso di Mountain View ha tenuto a fare qualche altra precisazione attraverso 4 semplici punti.

In primo luogo, le foto ed i video in alta qualità archiviati in Google Foto non verranno conteggiati (una nota positiva, che magari non tutti si aspettavano). Il conteggio effettivo partirà dal 1 giugno, a prescindere dalla quantità di spazio occupato fino al 31 maggio. Big G farà previsioni sul tempo che il proprio spazio disponibile potrà durare, così da aiutarci a tenere sempre tutto in ordine. Google Foto, inoltre, metterà a disposizione un tool che evidenzierà le foto ed i video che l’utente potrebbe voler cancellare, perché, per esempio venuti male, o per le eccessive dimensioni che tendono ad occupare. Lo spazio ‘Alta Qualità’ prenderà il nome di ‘Storage Saver’, ma la sostanza resterà invariata.

L’utente finale non dovrà muovere un dito per il passaggio, che avverrà in automatico. Adesso che sapete tutto non vi resta che prepararvi psicologicamente (se non l’avete già fatto) alla fine dell’archiviazione illimitata su Google Foto per i contenuti in alta qualità: finora ci era andata di lusso, ma la situazione, purtroppo, da qui a qualche giorno cambierà radicalmente (bisognerà fare attenzione a ciò che si intende salvare, lo spazio di 15GB ci obbliga ad una certa selezione). In caso di domande il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponeremo molto presto.