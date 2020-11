Google Foto non offrirà più spazio illimitato per l’upload dei proprio contenuti in alta qualità a partire dal 1 giugno 2021 (una volta esaurito quello disponibile, che potrete controllare secondo le modalità indicate in questo articolo, sarete costretti ad acquistarne di nuovo), ed è quindi giusto guadarsi intorno per individuare le migliori alternative gratuite, che confluiscono, a nostro avviso, in una soluzione che potreste già avere a portata di mano senza saperlo.

Amazon Photos potrebbe essere la risposta che sta cercando: parliamo, peraltro, del diretto concorrente di Google Foto, parte integrante del programma Amazon Prime (se siete abbonati potete già iniziare ad utilizzarlo, senza costi aggiuntivi). Il servizio di cloud storage è disponibile sia attraverso il relativo sito web, che mediate le app iOS e Android (da lì vi sarà possibile attivare da subito il backup automatico dei vostri contenuti, così da averne sempre a disposizione una copia sul cloud). Sono tante le funzioni da poter utilizzare, come l’occultamento di specifici contenuti, il salvataggio automatico, la gestione di cartelle da rinominare a proprio piacimento, la consultazione di foto raggruppate sulla base delle varie tipologie grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale, la creazione di una bacheca familiare per una condivisione più immediata.

Vi ricordiamo che il servizio Amazon Photos fa capo ad Amazon Drive, che garantisce 10GB gratuito con il programma Prime per l’upload di video e documenti (le foto, come avrete intuito, ed a qualsiasi risoluzione possibile, vengono archiviate senza consumare spazio). Google Foto è stato importante, e magari per qualcuno continuerà ad esserlo, ma se state cercando un’alternativa gratuita la risposta vi viene offerta da Amazon Photos (se siete utenti Prime). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione in ogni momento.