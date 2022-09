Sembrano esserci problemi di foto corrotto per Google Foto, come dimostrano le testimonianze di centinaia e centinaia di segnalazioni sparse in Rete. Stando a quanto riportato da ‘9to5google.com‘, gli artefatti visibili appaiono, nel dettaglio, su foto di diversi anni fa ed il disturbo continua anche se le si scaricano (sia singole dall’applicazione o dal portale, sia in comune tramite Google Takeout).

Non ci sono differenze per quanto riguarda le segnalazioni, che arrivano da Android, ma anche da iOS e dal Web. Le foto corrotte presentano artefatti pressoché similari tra loro, proprio come a voler dimostrare che trattasi di un problema generale, e non di questo o di quell’utente in particolare. Le segnalazioni sono arrivate da ogni parte del mondo, quindi non ne possiamo nemmeno fare un disturbo localizzato in qualche area determinata. C’è anche da dire che gli artefatti non riguardano tutte le foto, né riguarda tutti gli utenti, anche se le segnalazioni sembrano piuttosto tante (non le si possono certamente ignorare, anche perché trattasi di perdite anche gravi nel caso in cui tali foto non siano state salvate anche da altri parti da quanti sono vittime del disturbo).

Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione, visto che ormai la questione va snocciolata, ed appare, al momento, ancora contrastante (qualcuno dice di aver risolto cancellando la cache dell’applicazione, altri scaricando le foto originali, mentre taluni non sono riusciti a venirne mai a capo). Il colosso di Mountain View farà sicuramente luce sulla vicenda, trovando anche una soluzione che possa riuscire a mettere un freno a questo spiacevole inconveniente (che potrebbe costare parecchie foto datate a qualche utente). Se avete qualcosa da segnalare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com