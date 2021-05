Dal 1 giugno cambieranno tante cose per Google Foto (vi consigliamo di prendere visione dei 4 punti messi in risalto da Big G a chiarimento della questione), almeno per quanto riguarda l’archiviazione illimitata e gratuita delle immagini in alta qualità, che cesserà di avere luogo. La cosa non riguarderà alcune dispositivi, di cui vogliamo darvi traccia nel seguito di questo articolo. Come riportato da ‘9to5google.com‘, i Google Pixel di prima generazione continueranno a godere del privilegio (per quanto riguarda i contenuti salvati a risoluzione originale), forse per sempre, proprio come promesso fin dall’inizio dal colosso di Mountain View.

La nuova politica non può certamente revocare una delle condizioni poste dallo stesso produttore. Per quanto riguarda i Google Pixel 2, che potranno continuare a contare del backup dei propri contenuti senza limiti in Alta Qualità (presto rinominata ‘Storage Saver‘, anche se sostanzialmente non cambierà nulla), peraltro gratuito, su Google Foto. Il backup illimitato e senza spese aggiuntive su Google Foto in qualità originale è scaduto per i Google Pixel 2 a gennaio scorso. I Google Pixel 3 potranno usufruire del backup illimitato e gratuito per quanto caricato in qualità originale fino al 31 gennaio 2022 (il salvataggio in Alta Qualità su Google Foto per questi dispositivi sarà per sempre).

Dispiace anche per i Google Pixel 3a, Pixel 4 e Pixel 4a e per i Pixel 5, che godranno del backup senza limiti e gratuito per i contenuti in Alta Qualità, ma non per quelli caricati in qualità originale, che andranno ad occupare lo spazio residuo sul proprio account Google (gratuito fino a 15GB). Non è il caso di aggiungere altro, il discorso è stato affrontato fornendo i dati mancanti, che speriamo abbiano soddisfatto la vostra curiosità. Restiamo chiaramente a disposizione se voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.